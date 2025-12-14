Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.
Galatasaray Daikin, Beşiktaş’ı konuk ettiği mücadelede üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda dolu tribünler önünde oynandı.
Galatasaray Daikin böylece ligde 8. galibiyetini elde etti.
BEŞİKTAŞ 4'TE 0
Beşiktaş ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve toplamda 8 yenilgiye ulaştı.
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yasemin Güveli)
Beşiktaş: Leyva, Zeynep Demirel, Sczzurowska, Kurilo, Ceren Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Zeynep Üzen, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Merve Tanıl)
Setler: 25-20, 25-20, 25-11
Süre: 81 dakika (27, 28, 26)