Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı

Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Voleybol derbisinde Galatasaray Daikin Beşiktaş’a karşı net bir galibiyet elde etti. Sarı Kırmızılılar ezeli rakibine set vermedi.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.

Galatasaray Daikin, Beşiktaş’ı konuk ettiği mücadelede üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda dolu tribünler önünde oynandı.

gs.jpeg

Galatasaray Daikin böylece ligde 8. galibiyetini elde etti.

BEŞİKTAŞ 4'TE 0

Beşiktaş ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve toplamda 8 yenilgiye ulaştı.

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yasemin Güveli)

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Demirel, Sczzurowska, Kurilo, Ceren Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Zeynep Üzen, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Merve Tanıl)

Setler: 25-20, 25-20, 25-11

Süre: 81 dakika (27, 28, 26)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
Spor
Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı
Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı
Derbide kırmızı kart isyanı
Derbide kırmızı kart isyanı