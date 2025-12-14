Barcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacak

Dünya futbolunun en köklü kulüplerinden FC Barcelona hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

İspanyol spor medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Barcelona’yı satın almak için rekor düzeyde bir teklif hazırlığında olabilir.

Prens Selman 10 milyar euro'ya Barcelona'yı almak istiyor

İddiaya göre Prens Selman’ın masaya koyacağı rakamın 10 milyar euroya kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Bu bedelin gerçekleşmesi halinde söz konusu satış, futbol tarihinin en yüksek kulüp satın alma anlaşması olarak kayıtlara geçecek.

BORÇ YÜKÜ VE SOCIOS ENGELİ

Uzun süredir ciddi bir mali krizle boğuşan Barcelona’nın toplam borcunun 2,5 milyar euroyu aştığı biliniyor. Kulüp, son yıllarda bu borç yükünü azaltmak için varlık satışları ve sponsorluk anlaşmalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Ancak Barcelona’nın yapısı, olası bir satışın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Kulüp, diğer Avrupa devlerinden farklı olarak bir şirket değil; “socios” adı verilen üyelere ait bir yapı üzerinden yönetiliyor. Bu nedenle herhangi bir satış ya da devralma girişimi için üyelerin onayı gerekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ne Suudi Arabistan tarafından ne de Barcelona yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. İspanyol basını da iddianın şu aşamada kulis bilgilerine dayandığını, sürecin henüz somut bir aşamaya gelmediğini vurguluyor.

SUUDİ SERMAYESİ AVRUPA FUTBOLUNDA

Son yıllarda Suudi Arabistan’ın futbola yönelik yatırımları dikkat çekiyor. Yıldız futbolcuların Suudi ligine transfer edilmesi, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılması ve Avrupa futboluyla kurulan temaslar, bu ülkenin sporu stratejik bir alan olarak gördüğüne işaret ediyor.

Barcelona iddiası, bu sürecin kulüp satın alma boyutuna taşınıp taşınmayacağına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI MI?

Gerçekleşmesi halinde bu hamle yalnızca Barcelona’nın değil, Avrupa futbolunun mülkiyet yapısı, kulüp kimliği ve finansal geleceği açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak uzmanlar, kulübün tarihsel kimliği ve üye yapısı nedeniyle böyle bir satışın son derece zor olduğunu belirtiyor.

Şimdilik iddia düzeyinde kalan bu gelişmenin, önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.