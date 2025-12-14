Florya'da Galatasaray rüzgarı esti: 4-2
Galatasaray GAİN’den Hakkarigücü’ne 4 gollü zafer!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray GAİN, Florya’da oynanan maçta Hakkarigücü Spor’u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
4 GOLLE 3 PUAN
Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray GAİN, 12. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor’u konuk etti ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Roberta Aprile, Eda Karataş, Chang Jang, Marta Cintra, Divine Manga, Ebru Topçu (K), Julia Hickelsberger, Ecem Cumert, Elif Keskin, Melike Öztürk, Benan Altıntaş.
Maçın golleri:
6. dakika Divine Manga ile Galatasaray öne geçti (1-0).
47. dakika Hakkarigücü beraberliği sağladı (1-1).
58. dakika Eda Karataş yeniden üstünlüğü getirdi (2-1).
69. dakika Julia Hickelsberger farkı ikiye çıkardı (3-1).
81. dakika Konuk ekip farkı bire indirdi (3-2).
90. dakika Valentina uzatmalarda skoru belirledi (4-2).
Fenerbahçe 90. dakikada yıkıldı
Galatasaray GAİN, güçlü oyunuyla 4-2 kazanarak ligde önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin Ankara'da 1-1 beraberliğe kaldığı maç sonrası Galatasaray puanını 33 yaptı. Fenerbahçe ise 34 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
TRABZONSPOR DERBİSİ
Sarı - Kırmızılılar, bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.