Galatasaray GAİN’den Hakkarigücü’ne 4 gollü zafer!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray GAİN, Florya’da oynanan maçta Hakkarigücü Spor’u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

4 GOLLE 3 PUAN

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray GAİN, 12. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor’u konuk etti ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray 3 puanı 4 golle aldı

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Roberta Aprile, Eda Karataş, Chang Jang, Marta Cintra, Divine Manga, Ebru Topçu (K), Julia Hickelsberger, Ecem Cumert, Elif Keskin, Melike Öztürk, Benan Altıntaş.

Maçın golleri:

6. dakika Divine Manga ile Galatasaray öne geçti (1-0).

47. dakika Hakkarigücü beraberliği sağladı (1-1).

58. dakika Eda Karataş yeniden üstünlüğü getirdi (2-1).

69. dakika Julia Hickelsberger farkı ikiye çıkardı (3-1).

81. dakika Konuk ekip farkı bire indirdi (3-2).

90. dakika Valentina uzatmalarda skoru belirledi (4-2).

Fenerbahçe 90. dakikada yıkıldı

Galatasaray GAİN, güçlü oyunuyla 4-2 kazanarak ligde önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin Ankara'da 1-1 beraberliğe kaldığı maç sonrası Galatasaray puanını 33 yaptı. Fenerbahçe ise 34 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

TRABZONSPOR DERBİSİ

Sarı - Kırmızılılar, bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.