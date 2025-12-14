Fenerbahçe 90. dakikada yıkıldı

Zirve yolunda Galatasaray'la çekişen Fenerbahçe arsaVev Başkent deplasmanında son dakika golüyle yıkıldı. Ankara'daki soüuk deplasmanda Fenerbahçe puan kaybetti; Galatasaray kazandı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12’nci haftasında ABB FOMGET sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğun önemli adaylarından ABB FOMGET, ligin 12’nci haftasında Yenikent Stadyumu’nda 33 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe’yi konuk etti.

FENERBAHÇE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Maçın 2’nci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marta Cox’un 58’inci dakikada attığı gol ile öne geçti:0-1.

Marta Cox Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

FOMGET, zaman zaman kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalışsa da gol girişimlerinden sonuç alamadı. Başkent ekibi, özellikle Armisa Kuç’un etkili oyunuyla rakibi üzerindeki baskıyı arttırdı.

FENERBAHÇE 90'DA YIKILDI

Ev sahibi ekip, 89’uncu dakikada penaltı kazandı 89’uncu dakikada Armisa Kuç, ceza sahasında İpek Kaya’nın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90’ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Milica Mijatovic, topu ağlara gönderdi: 1-1. Kalan dakikalarda her iki ekip de gol bulamayınca, karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından ABB FOMGET, puanını 27’ye yükselterek 4’üncü sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise puanını 34’e yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin ligdeki en yakon takipçisi Galatasaray ise Sahasında Hakkari'yi 4-2 yendi.

