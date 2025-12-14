Tanju Çolak "Şartlar böyle" diyerek eleştirilere karşılık verdi

Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Tanju Çolak Galatasaray'daki büyük tehlikeyi açıklarken eleştirilere ise "Şartlar böyle" yanıtını verdi.

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-1 yendiği maç sonrası spor yorumcusu Tanju Çolak, ikinci yarıdaki düşüşe dikkat çekti ve Okan Buruk’un çözmesi gereken noktaları vurguladı.
Galatasaray’ın Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası spor yorumcusu Tanju Çolak, takımın performansını değerlendirdi ve önemli tespitlerde bulundu.

"ŞARTLAR BÖYLE"

Çolak, özellikle bazı oyuncuların performansını öne çıkararak Sarı Kırmzılı takıma yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:
Sane, Osimhen, Yunus ve Sallai çok iyiydi. Sallai kariyerinde sağ bek oynamadı ama şartlar böyle gerektiriyor.2024/11/07/hbgs.jpgBarış ilk yarıda güzel işler yaptı fakat ikinci yarı iyi değildi. Bunu iyi analiz etmek lazım.

GALATASARAY'DAKİ BÜYÜK TEHLİKE:

Galatasaray’ın ikinci yarıda düşüş yaşadığını belirten Çolak, “Galatasaray ikinci yarıda vites düşürdü. Fizik gücü azaldı. Monaco mağlubiyetinin ardından iyi bir galibiyet alındı ama 60. dakikadan sonraki düşüşü Okan Buruk çözmeli. Artık kolay gol yemeye başladılar” dedi.

"EROL BULUT SINITFA KALDI"

erolbulut.jpg

Antalyaspor eleştirisi Rakip takımın oyun planını da değerlendiren Çolak, “Antalyaspor’da Erol Bulut sınıfta kaldı. Defansta 3 kişi kaldılar, çok açık oynadılar ve Galatasaray’a boşluk verdiler” ifadelerini kullandı.
Bu yorumlarla Tanju Çolak, Galatasaray’ın güçlü hücum performansına rağmen ikinci yarıdaki fiziksel düşüşün ve savunmadaki açıkların dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı ve kolay gol yiyen Galatasaray'ı uyardı.

Spor
