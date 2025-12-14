Galatasaray TFF'ye resmen başvurdu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, 18 Aralık Perşembe günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU

Galatasaray, Başakşehir maçı öncesi flaş bir hamle yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık Perşembe günü yapılacak maçın 1 gün önce oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

OKAN BURUK İSYAN ETMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası fikstür tepkisini ortaya koymuş ve ''Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçı perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var.

Bu takvim ayarlanabilir. Bunun için federasyona başvuru yapacağız ve maç tarihinin yeniden düzenlenmesini isteyeceğiz" demişti.