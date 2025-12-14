Galatasaray TFF'ye resmen başvurdu

Galatasaray TFF'ye resmen başvurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir ile yapılacak maçın 1 gün önceye Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, 18 Aralık Perşembe günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe: 36 Konyaspor: 8Fenerbahçe: 36 Konyaspor: 8

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU

Galatasaray, Başakşehir maçı öncesi flaş bir hamle yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık Perşembe günü yapılacak maçın 1 gün önce oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

OKAN BURUK İSYAN ETMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası fikstür tepkisini ortaya koymuş ve ''Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçı perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var.

Bu takvim ayarlanabilir. Bunun için federasyona başvuru yapacağız ve maç tarihinin yeniden düzenlenmesini isteyeceğiz" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Spor
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe: 36 Konyaspor: 8
Fenerbahçe: 36 Konyaspor: 8