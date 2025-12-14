Fenerbahçe: 36 Konyaspor: 8

Yayınlanma:
Süper Lig'in 16. haftasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle lig 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 36, Konyaspor'un 8 galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise berabere bitti.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 48 mücadelede Fenerbahçe'nin 36-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 124 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

