Vanspor'dan ayrılan Hakan Kutlu'ya Erzurumspor teessüf etti

1. Lig ekibi Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu'ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

KUTLU'DAN FLAŞ SÖZLER

Hakan Kutlu, Vanspor'dan ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’de düşük bütçeli takımlarda futbolcu gelişimini ön planda tutarak, kulüp yapılanmasını daha sağlıklı bir hale getirmek için verilen mücadelenin çoğu zaman karşılık bulmadığını net bir şekilde göstermiştir" diyerek artık doğrudan hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlarda veya Süper Lig seviyesinde çalışmanın daha doğru olacağına karar verdiğini ifade etti.

Erman Toroğlu Osimhen'in Yunus Akgün'ü nasıl ağlattığını açıkladı: Haddini bil

ERZURUMSPOR TEESSÜF ETTİ!

Hakan Kutlu'nun bu açıklaması sonrası bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Erzurumspor'dan tepki geldi.

Gazete Pusula'da yer alan habere göre; 3 yıl görev yaptığı Erzurumspor FK’yı da hedef gösterdiği kariyer planlaması açıklamasında ki ifadelere üzüldüğünü belirten yönetici ve taraftarlar, ''Her ne kadar çoğu takımdan düşük bütçeye sahip bir kulüptüysek bile Hakan hocanın bir dediği iki edilmedi. Takımı zor dönemde sahiplenmesi ve küme düşecek denilen takımı hep zirveye oynatmasına rağmen çoğumuzun gönlünde taht kuran hocanın bu açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.

Mevcut imkanlar nispetinde zorlu yarışta biz de belki pahalı oyuncu transferi olmadı ama gereken bütçe anlamında ki fedakarlığı yaptığımızı bilen bir hocanın böyle bir açıklama yapmasını doğru bulmadık, bulamıyoruz. Süper Lig'de yüksek bütçeli takımı çalıştırmayı daha çok arayacağına inandığımız Kutlu’ya teessüf ederiz'' dedi.