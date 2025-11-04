Deniz Çoban derbideki skandal hakem hatasını açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Süper Lig'deki haftanın hakemlerini değerlendirirken, Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarındaki hataları tek tek anlattı. Çoban, Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili "İkisine de kırmızı kart göstermeliydi" ifadesini kullandı.

Deniz Çoban, Fanatik'teki "Skandal hakem hatası! FIFA hakemine yakışmadı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ALİ YILMAZ BENZER POZİSYONLARDA FARKLI KARARLAR VERDİ"

"Beşiktaş-Fenerbahçe maçının genç hakemi Ali Yılmaz'ın sahada sergilediği yönetim, tecrübe eksikliğini net şekilde ortaya koydu. Bu denli yüksek profilli bir maçı yönetme kabiliyetine henüz sahip olmadığını gösterdi. Maç boyunca faul standardı tutarsızdı; benzer pozisyonlarda farklı kararlar verdi. Sportmenlik dışı davranışlar cezasız kaldı. Zaman geçirmeye karşı herhangi bir disiplin uygulamadı. Ederson’un topu 20 saniye boyunca elinde tutmasını umursamadı. Bu da maçın temposunu ve dengeli yönetimini olumsuz etkiledi. Ali Yılmaz maça tedirgin başladı. İlk dakikalarda Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı net sarı kartlık müdahaleyi sadece uyarıyla geçiştirmesi, otorite kurmakta zorlanacağının işaretiydi. Devamında Orkun’un Asensio’ya yaptığı sert müdahale ise doğrudan kırmızı kartı gerektiriyordu ama Yılmaz yalnızca sarı kart gösterdi. Neyse ki VAR devreye girdi ve karar düzeltildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın itirazlarına ve aşırı tepkisine kırmızı kart göstermesi ise Yılmaz adına doğru bir karar oldu. Fakat Sergen Yalçın’ın ihracını takip eden dakikalarda Tedesco da benzer şekilde sahaya girerek hakemin kararına tepki gösterdi. Onun da sahadan ihracı gerekirdi. 44. dakikada Kerem–Salih mücadelesinde Fenerbahçe lehine verilmeyen penaltı, maçın kritik hatalarından biri olarak öne çıktı. Topa vurma hareketi yapan Kerem’in savurduğu ayağa Salih arkadan yaklaşarak dikkatsiz bir temasta bulundu ve Kerem’in vuruş pozisyonunu bozdu. Maçın uzatma dakikalarda Gökhan Sazdağ’ın Jhon Duran’ı itmesine de penaltı kararı verilmeliydi. Yılmaz, yine devam diyerek bir başka hataya imza attı. Buna karşın ikinci yarıda, Paulista–En Nesyri pozisyonunda ve Skriniar’ın koluna çarpan topta doğru devam kararları verdi. Pozisyonlarda penaltı yoktu."

"CİHAN AYDIN KART GÖSTERMEME GAYRETİNDEYDİ"

Erman Toroğlu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı

"Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın kart göstermeden maçı bitirme gayretindeydi. Maç boyunca 4-5 net sarı kartlık pozisyonda eli cebine gitmedi. Oyuncuları sık sık uyardı. Trabzonspor kalecisi Onana’ya tam 4 kez 'Oyunu geciktirme' uyarısı yaptı ama hiçbirinde kart çıkarmadı. Bu kadar tolerans, oyunun hızını kesen takım lehine bir avantaja dönüştü. 26.dakikada Sara’nın eline gelen topta hakemin devam karı doğruydu. 90. dakikada Bouchouari’nin Sallai’ye faulünde gösterdiği kırmızı kart doğruydu. Bu iki pozisyon dışında kamuoyunda tartışılacak büyük bir pozisyon yaşanmadı. Bu da hakemin şansıydı. Cihan Aydın adına bu maç sorunsuz geçti belki ama kart göstermemek de tartışmaya açık bir stratejiydi. Özellikle büyük maçlarda netlik, hem oyuncular hem taraftarlar için önemli. Aydın bu konuda biraz fazla toleranslı davrandı. Maçı belki sorunsuz tamamladı ama sahada hakem otoritesi yoktu."

"KOCAELİSPOR LEHİNE PENALTI VERİLMESİ DOĞRU OLURDU"

"Başakşehir-Kocaelispor maçının hakemi Batuhan Kolak tutarsız düdükler çaldı. Hem ceza sahası için de hem de dışında standart kararlar veremedi. 34’de Daniel’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda oyun sürdü. Kocaelispor lehine penaltı verilse daha doğru olurdu. 58’de Kemen’in yerde kaldığı pozisyonda da oyun sürdü. Burada da penaltı verilse daha doğru olurdu. 88’de Başakşehir lehine hatalı bir penaltı kararı verdi. Pozisyonda hücum oyuncusu, rakibini çekerek yere düşüyor. Hücum faul verilecek pozisyonda hakem bu kez hatalı penaltı kararı verdi."

"KADİR SAĞLAM KARTLARI KARIŞTIRDI"

"Kayserispor-Kasımpaşa Kadir Sağlam: Maça çok iyi başlayamadı. Net sarı kartlık ihlallerde reaksiyon gösteremedi. Kartlarını karıştırdı. Sarı kartı çıkartacağı pozisyonda yanlışlıkla kırmızı kartını çıkarttı. Bu hatalar bir FIFA hakemine yakışacak hatalar değildi. 18’de Kasımpaşa’nın golünden önce Carole’e yapılan bir faul yoktu. Hakemin gol kararı doğruydu. 85’te Mendes’in yerde kaldığı pozisyonda oyunun sürmesine tepki gösteren Kayserispor teknik direktörü itirazlari sebebiyle sarı kart gördü. Fakat teknik alanı terk ederek yaptığı bu itirazlarda kırmızı kart çıkması gerekirdi. Başarısız bir maç çıkarttı. Pozisyonlara uzaktı. Konsantrasyonu tam değildi. 3-4 net sarı kart hatası yaptı. 28’de Juan’ın golünün iptali doğruydu. VAR yerinde bir müdahale yaptı. Aslında bu ihlal sahada tespit edilebilmeliydi."