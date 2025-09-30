Deniz Çoban: 2 penaltı verilmedi

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Beşiktaş-Kocaelispor maçında hakemin 2 penaltıyı vermediğini belirtti.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Cerny, 90+3'te de Syrota'nın (KK) attığı gollerle 3-1 kazandı.

Kocaelispor'un tek golü ise 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

"MAÇIN GİDİŞATINI ETKİLEDİ"

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, hakem Ali Şansalan'ı eleştirdi. Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Maç süresince faul ve kartlarında tutarlı davranan ve oyun kontrolünü elinde bulunduran Şansalan, iki ceza sahası pozisyonunda hata yaparak, maçın gidişatını etkiledi. 23’de Kocaelispor hücumunda El Bilal’in Balogh’a kol darbesinde Kocaelispor lehine penaltı kararı verilmesi gerekirdi. Hakem maçı devam ettirerek önemli bir hataya imza attı.

Deniz Çoban: Penaltı olmalıydıDeniz Çoban: Penaltı olmalıydı

74’de bu kez Ndidi, yine Balogh’anın kafasına koluyla vurdu. Bu net bir penaltıydı. VAR da oralı olmayınca Kocalispor’un net bir penaltısı daha atlanmış oldu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

