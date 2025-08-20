Davetiyesiz girişe yasak geldi

Davetiyesiz girişe yasak geldi
Yayınlanma:
Gazi Stadı'nda protokol tribününe yeni düzenleme geldi: Davetiyesiz girişler yasaklandı.

GMG Kastamonuspor’un ev sahibi olduğu Gazi Stadyumu’nda protokol tribününe girişlerde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Kulüp yönetiminin VIP kart zorunluluğu getirmesinin ardından, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de resmi bir açıklamayla sürece dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

DAVETİYE ŞARTI GELDİ

Yapılan duyuruya göre, 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor’un maçlarını protokol tribününden izlemek isteyen il protokolü üyeleri, her maç haftasında çarşamba günü mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvurarak isimlerini bildirmek zorunda. Başvurular, Spor Kulüpleri Birimi personeli Zuhal Kesayak aracılığıyla alınacak.

Davetiyeler cuma günü saat 15.00’e kadar ilgili birimden teslim alınmalı. Müdürlük, davetiyesiz veya davetiyesini teslim almayan kişilerin tribüne girişinin mümkün olmayacağını net bir şekilde vurguladı.

Protokol tribününe giriş yapan misafirlerin, davetiyelerinde belirtilen koltuk numaralarına oturmaları gerektiği ifade edildi. Bu uygulamanın, tribün düzeninin sağlanması açısından kritik olduğu belirtildi.

Ayrıca spor tesislerinde görev yapacak basın mensuplarının, ilgili mevzuat gereği akredite edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının basın tribününe alınmayacağı da duyuruda yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
İsviçre'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup