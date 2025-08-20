GMG Kastamonuspor’un ev sahibi olduğu Gazi Stadyumu’nda protokol tribününe girişlerde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Kulüp yönetiminin VIP kart zorunluluğu getirmesinin ardından, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de resmi bir açıklamayla sürece dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

DAVETİYE ŞARTI GELDİ

Yapılan duyuruya göre, 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor’un maçlarını protokol tribününden izlemek isteyen il protokolü üyeleri, her maç haftasında çarşamba günü mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvurarak isimlerini bildirmek zorunda. Başvurular, Spor Kulüpleri Birimi personeli Zuhal Kesayak aracılığıyla alınacak.

Davetiyeler cuma günü saat 15.00’e kadar ilgili birimden teslim alınmalı. Müdürlük, davetiyesiz veya davetiyesini teslim almayan kişilerin tribüne girişinin mümkün olmayacağını net bir şekilde vurguladı.

Protokol tribününe giriş yapan misafirlerin, davetiyelerinde belirtilen koltuk numaralarına oturmaları gerektiği ifade edildi. Bu uygulamanın, tribün düzeninin sağlanması açısından kritik olduğu belirtildi.

Ayrıca spor tesislerinde görev yapacak basın mensuplarının, ilgili mevzuat gereği akredite edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının basın tribününe alınmayacağı da duyuruda yer aldı.