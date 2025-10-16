Cüneyt Çakır İsviçre'de ortaya çıktı

Cüneyt Çakır İsviçre'de ortaya çıktı
Süper Lig hakemliğini bıraktıktan sonra yıllardır ortada gözükmeyen Cüneyt Çakır'a UEFA'dan davet geldi.

Eski milli futbolcu Tolga Zengin ve eski FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından düzenlenen UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP) organizasyonuna katıldı.

UEFA’nın eski elit uluslararası futbolcular, futsal oyuncuları ve futbol adamları için düzenlendiği Execute to Master for International Players (UEFA MIP), İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde ikinci kez gerçekleştirildi.

Dün başlayan organizasyonda bu yıl Türkiye’den eski milli kaleci Tolga Zengin ile eski FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır katıldı. Böylece Cüneyt Çakır yıllar sonra yeniden görüntülenmiş oldu.

Programda; üst düzey oyuncuların liderlik, yönetim, spor hukuku gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirerek saha dışındaki yönetici pozisyonlarına geçiş yapmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. Master programında Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır’ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve Simon Kjaer, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui ile birlikte Ivan Rakitic, Jan Verthongen gibi isimler de yer alıyor.

Aralıklı olarak bir yıl süren eğitimlerden geçen futbol insanları, sonra başarılı olmaları halinde sertifika alacaklar. UEFA’nın MIP Programından daha önce Hamit Altıntop ve Gökhan İnler mezun olmuştu.

