Milli takımda prim pazarlığı: Hacıosmanoğlu kabul etti

A Milli Takım Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 yenerek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı.

Karşılaşma sonrası Ay Yıldızlı futbolcular, teknik heyet ve TFF yönetimi büyük sevinç yaşadı.

FIFA’nın milli takımlara yaptığı 2.5 milyon Euro’luk ödül Türkiye’ye ulaştı, Türkiye Futbol Federasyonu ise bu tutarı futbolcuların isteği üzerine çalışanlar arasında da prim olarak paylaştırma kararı aldı.

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı

FUTBOLCULAR İSTEDİ

FIFA’nın Türkiye’ye yaptığı 2.5 milyon Euro’luk ödeme, TFF tarafından doğrudan prim olarak dağıtıldı. Ancak bu dağıtımda dikkat çeken detay, futbolcuların kendi haklarından feragat ederek personelin de bu ödülden faydalanmasını istemesi oldu. Takım kaptanlarının girişimiyle, çalışanlara da pay verilmesi yönünde talep federasyona iletildi.

Hacıosmanoğlu ve Erdoğan maç sonrası soyunma odasına indi

HACIOSMANOĞLU 250 BİN EUROYU KESTİ

TFF, bu talebi olumlu karşıladı. Hacıosmanoğlu'nun talimatı üzerine futbolculara dağıtılacak primden 250 bin euro kesinti yapıldı.

Böylece toplam ödülün 250 bin Euro’luk kısmını federasyon çalışanlarına, kalan 2 milyon 250 bin Euro’yu ise futbolculara prim olarak dağıttı.

HEDEF PLAY - OFFLAR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, kritik Gürcistan karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak grupta ilk iki sırayı zorlama yolunda önemli bir avantaj elde etti. Kocaeli’de oynanan mücadelede Ay-Yıldızlılar, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta puanını yükseltti ve play-off potasına iyice yerleşti. Milliler, gruptaki bir sonraki maçta Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden alınacak 1 puan, Türkiye’ye play-off oynama hakkı kazandıracak.

RAKİPLER DE NETLEŞİYOR

A Milli Takım’ın play-off yarı finali ve finalinde karşılaşabileceği rakipler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Tek maç üzerinden oynanacak play-off sürecinde Türkiye, ilk karşılaşmayı ev sahibi olarak oynayacak. Bu durum, Ay-Yıldızlılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor.