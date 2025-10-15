Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı

A Milli takımın 2026 Dünya Kupası'na katılma yolundaki en kritik mücadelesi olan Gürcistan maçı öncesi protokol tribününde oturma krizi çıktığı öğrenildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkisi ise kameralara yansıdı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek dev şampiyonaya önemli bir adım attı.

Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk eden Ay Yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9’a yükselterek İspanya'nın ardından grup ikinciliğini büyük ölçüde garantiledi.

milli-puan-001.png

Kritik maçta Ay - Yıldızlı ekibimizin gollerini 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demiral ile 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 64. dakikada Kochorashvili 'den geldi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kocaeli Stadı'ndaki maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Karşılaşma öncesi alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Özellikle protokol girişi önünde oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili de A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda karşılaştığı maçı takip etti.

MAÇ ÖNCESİ PROTOKOLDE İSİM KRİZİ

Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, protokol tribününe giriş yaptı. Nokta Gazetesi'nin haberine göre Hacıosmanoğlu beraberindekilerle birlikte protokol tribünündeki oturma düzenini kontrol etti.

haci.webp
Hacıosmanoğlu'nun sinirlendiği anlar

Ancak protokol koltuklarında iki kişiye ayrılmış isimlikleri gören TFF Başkanı sinirlerine hakim olamadı. Hacıosmanoğlu iki isimliği yerinden sökerek tepkisini ortaya koydu.

PROTOKOLÜ TERK ETTİ

Bu sert tavrının ardından Hacıosmanoğlu, protokol alanını terk etti. Yaşanan olay sonrası TFF görevlilerinin protokolde yeniden düzenleme yaptığı ifade edildi.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN SİNİRLENDİĞİ O ANLAR:

PROTOKOLDE ERDOĞAN'IN 2 YANINDA YER ALDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı Erdoğan'ın iki yanındaki koltuktan izledi. Erdoğan'ın hemen yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı.

hasda.jpg

tff.jpg

ERDOĞAN MAÇ SONU SOYUNMA ODASINA İNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan'ı 4-1 yendiği maç sonrası soyunma odasına inerek Ay - Yıldızlı futbolcularla bir araya geldi ve teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.
tff12.jpeg

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da Erdoğan'la birlikte soyunma odasına inerek kısa bir galibiyet konuşması yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

