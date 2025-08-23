Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı

Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo, rekor kırdığı maçta kupayı kazanamadı.

Al Nassr ve Al Ahli, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Hong Kong’da oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti.

Al Nassr’ın golleri 41. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 82. dakikada Brozovic’den geldi.

Al Ahli’nin gollerini ise 45+6’da Kessie ve 89. dakikada Ibanez kaydetti.

PENALTILARA GİTTİ

Kupanın formatı gereği penaltılara giden maçta Al Ahli, Al Nassr’ı 5-3 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI

Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, karşılaşmada kaydettiği golle bir kez daha futbol tarihine geçti.

Al Nassr’daki gol sayısını 100’e çıkaran 40 yaşındaki süperstar, böylece dört farklı kulüp ve milli takımda 100 gol barajını aşmayı başaran ilk oyuncu olarak yeni bir rekora imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama