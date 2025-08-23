Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı

Al Nassr ve Al Ahli, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Hong Kong’da oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti.

Al Nassr’ın golleri 41. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 82. dakikada Brozovic’den geldi.

Al Ahli’nin gollerini ise 45+6’da Kessie ve 89. dakikada Ibanez kaydetti.

PENALTILARA GİTTİ

Kupanın formatı gereği penaltılara giden maçta Al Ahli, Al Nassr’ı 5-3 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI

Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, karşılaşmada kaydettiği golle bir kez daha futbol tarihine geçti.

Al Nassr’daki gol sayısını 100’e çıkaran 40 yaşındaki süperstar, böylece dört farklı kulüp ve milli takımda 100 gol barajını aşmayı başaran ilk oyuncu olarak yeni bir rekora imza attı.