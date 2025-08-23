Çorum Sarıyer maçı sonrası penaltı tartışması

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede Arca Çorum FK, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma, son dakikada gelen penaltı golüyle sonuçlanırken, teknik direktörlerin açıklamaları maçın ardından gündem yarattı.

Tahsin Tam hakemi eleştirdi

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, oyuncularının sahadaki mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazandığımız için mutluyum.

İlk 45 dakika sezonun en iyi oyunuydu. Rakibe nefes aldırmadık.

İkinci yarıda ise kontrolü kaybettik ama gösterdiğimiz reaksiyon değerliydi.

Eksiklerimizi analiz edeceğiz.

Tahsin Tam kazanmalarına rağmen hakemi eleştirdi

Tam, son dakikada gelen penaltı kararına yönelik eleştirilere de yanıt verdi:

Penaltı netti.

İlk yarıda bize yapılan faulleri hakem es geçti.

Hakem kararlarıyla ilgili herkesin bir fikri olabilir ama ben öyle bir haksızlık görmedim.

Şenol Can da tartışmaya katıldı

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can ise rakibini tebrik ederken, hakem kararlarına sert tepki gösterdi:

Şenol Can maç sonrası hakeme yüklendi

Gerçekten güzel bir maçtı.

Oyunun kontrolünü ikinci yarıda ele aldık ve 1-1’i yakaladık.

Son saniyede gelen penaltı kararı tartışmalıydı.

Hakem tüm takdir haklarını rakip lehine kullandı.

Oyuncularımı plana sadık kaldıkları için kutluyorum.

MAÇ ÖZETİ:

İlk yarı: Arca Çorum FK 1-0 öne geçti. Sarıyer ikinci yarıda eşitliği sağladı. Son dakikada gelen penaltı golüyle Çorum FK galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla Arca Çorum FK ligdeki galibiyet serisini sürdürürken, Sarıyer cephesi hakem kararlarıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.