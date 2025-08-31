Çorum FK 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelen Çorum FK, namağlup liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Bu galibiyetle birlikte 12 puana ulaşan Arca Çorum FK liderliğini sürdürdü. 4 puandaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 12. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Aktepe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 88 Haqi Osman), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere (Dk. 72 Hakan Bilgiç), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Diouf, Rroca (Dk. 88 Halil Can Ayan), Ezeh, Junior Fernandes (Dk. 59 Roshi)

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş (Dk. 85 Cemali Sertel), Ferhat Yazgan, Samudio (Dk. 72 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Caner Osmanpaşa), Pedrinho (Dk. 72 Geraldo), Yusuf Erdoğan, Eze

Goller: Dk. 44 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 45 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 48 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 55 Erkam Develi, Dk. 77 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

