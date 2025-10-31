Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor: Teklfi kabul etti

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor: Teklfi kabul etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'a transfer teklifi yapıldığı belirtildi. Cenk Tosun'un kabul ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, beklediğini bulamadı.

Sarı lacivertli takımda eski teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen Cenk Tosun, yeni teknik direktör Domenico Tedesco döneminde de hayal kırıklığına uğradı.

Cenk Tosun, ayrıca İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı da bırakıldı.

ABOUBAKAR'LA BULUŞABİLİR

Fenerbahçe'nin altyapı takımıyla antrenmanlara çıkan Cenk Tosun'a Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının transfer tekliğinde bulunduğu ileri sürüldü.

Neftçi Bakü, Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Aboubakar'ı da kadrosuna katmıştı. 34 yaşındaki futbolcunun Aboubakar'la tekrar yan yana oynamak için teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.

Aboubakar siyah beyaz formayı giydi üçlü çektirdiAboubakar siyah beyaz formayı giydi üçlü çektirdi

Azerbaycan basınından Azertac'ta yer alan habere göre Neftçi Bakü, transferi ocak ayında bitirmek istiyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'de genellikle yedekten girdiği 29 maçta 2 gol atarken 2 asist yaptı. Beşiktaş'ta ise 227 maçta 96 gol atmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
Serdal Adalı: Sergen Yalçın memnun değil
Serdal Adalı: Sergen Yalçın memnun değil
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar