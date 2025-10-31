Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor: Teklfi kabul etti

Beşiktaş'tan geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, beklediğini bulamadı.

Sarı lacivertli takımda eski teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen Cenk Tosun, yeni teknik direktör Domenico Tedesco döneminde de hayal kırıklığına uğradı.

Cenk Tosun, ayrıca İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı da bırakıldı.

ABOUBAKAR'LA BULUŞABİLİR

Fenerbahçe'nin altyapı takımıyla antrenmanlara çıkan Cenk Tosun'a Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının transfer tekliğinde bulunduğu ileri sürüldü.

Neftçi Bakü, Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Aboubakar'ı da kadrosuna katmıştı. 34 yaşındaki futbolcunun Aboubakar'la tekrar yan yana oynamak için teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.

Aboubakar siyah beyaz formayı giydi üçlü çektirdi

Azerbaycan basınından Azertac'ta yer alan habere göre Neftçi Bakü, transferi ocak ayında bitirmek istiyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'de genellikle yedekten girdiği 29 maçta 2 gol atarken 2 asist yaptı. Beşiktaş'ta ise 227 maçta 96 gol atmıştı.