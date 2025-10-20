Aboubakar siyah beyaz formayı giydi üçlü çektirdi

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Kamerunlus Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ı salladı. Siyah beyaz formayı giyen Aboubakar, üçlü çektirdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Vincent Aboubar'ın yeni takımı belli oldu.

Aboubakar, Porto'dan geldiği Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış, Türkiye'de ayrıca Hatayspor'da da forma giymişti.

Aboubakar, Azerbaycan'ın güçlü takımı Neftçi Bakü'yle anlaştı.

Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

AZERBAYCAN'DA COŞKULU KARŞILAMA

Vincent Aboubakar, sözleşme imzalamak için gittiği Azerbaycan'ı adeta salladı.

Havalimanında coşkuyla karşılanan Aboubakar, siyah beyaz renkli Neftçi Bakü'nün formasını giyerek, taraftarları selamladı.

whatsapp-image-2025-10-20-at-14-28-17.jpeg

Kamerunlu futbolcuyu Bakü'de çok sayıda Neftçi Bakü taraftarı karşıladı.

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar, taraftarlara üçlü çektirdi.

Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından 1+1 yıllık imzayı attıracak ve transferi resmi olarak duyuracak.

