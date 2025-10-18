Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Yayınlanma:
Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi netleşti.

NEFTÇİ BAKÜ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kamerunlu golcü sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün Bakü'de olacak.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

33 yaşındaki tecrübeli golcü, kariyerinde Porto, Al Nassr ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydi.

Hatayspor'da 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş formasıyla üç farklı dönemde sahaya çıkan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün son yıllardaki en dikkat çekici yabancı futbolcularından biri olarak tarihe geçti. İlk kez 2016-2017 sezonunda Porto’dan kiralık olarak Beşiktaş’a transfer edilen Aboubakar, güçlü fiziği, bitirici vuruşları ve büyük maçlardaki performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. O sezon Süper Lig’de attığı 12 gol ve yaptığı kritik katkılarla Beşiktaş’ın şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Sakatlıklar ve transfer süreçlerinin ardından 2020-2021 sezonunda yeniden siyah-beyazlılara dönen Aboubakar, bu kez çifte kupa sevinci yaşadı. Sergen Yalçın yönetimindeki takımın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferlerinde başrol oynayan Kamerunlu forvet, ligde 15 gol atarak etkileyici bir sezon geçirdi.

Üçüncü Beşiktaş macerasına ise 2023 yılında başladı. Takıma deneyimiyle liderlik etmeye çalışan Aboubakar, zaman zaman sakatlık sorunları yaşasa da tecrübesi ve golcülüğüyle fark yaratmayı sürdürdü. Özellikle Avrupa maçlarındaki performanslarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Beşiktaş tarihine adını yazdıran yabancılar arasında yer aldı.

Aboubakar, toplamda üç dönem boyunca Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkıp 60 gole imza attı. Kamerunlu yıldız, hem taraftarın gönlünde özel bir yer edindi hem de siyah-beyazlı kulübün son on yılındaki başarı hikâyelerinde unutulmaz bir figür oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

