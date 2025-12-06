Cem Küçük'ten Ahmet Çakar ve eşi hakkında flaş iddia

Cem Küçük'ten Ahmet Çakar ve eşi hakkında flaş iddia
Yayınlanma:
İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, bahis soruşturması nedeniyle gözaltına alınanlar arasında olan Ahmet Çakar ve eşiyle ilgili flaş iddialarda bulundu.

Küçük, TGRT Haber'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Bahis değil, şike iddiası olduğunu öğrendik. Ahmet Çakar’ın bahis oynadığını biliyoruz ancak bu dosyada şike şüphesi var.

"AHMET ÇAKAR'I İYİ TANIRIM"

"Ahmet Çakar'ı iyi tanırım. Esennur Ezgi benim de avukatım. Benim bazı davalarıma bakıyor. Programdan önce onu aradım. Dosyaya kısıtlılık bilgisi konduğu için bilmediğini söyledi ama bana bahis değil dedi. Şikeden şüphe ettiğini söyledi. Ahmet Çakar'ın bahis oynadığını biliyoruz. Ben Ahmet Çakar'la Beyaz tv'de çalıştığım dönemde böyle elinde bir şey baya bahis çalışırdı. Ama onun bu defa şike iddiası var.

Ahmet Çakar'ın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı: O sözleri gündem olduAhmet Çakar'ın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı: O sözleri gündem oldu

Başsavcılık yetkililerine de sorduk. Onlar da bahis değil, şike olduğuna dair iddia var dedi.

Aynı şey Murat Sancak içinde geçerli bir iddia. Ahmet Çakar zaten karısı üzerinden oynuyormuş. Öyle bir iddia var. Bu arada Ahmet Çakar'ın eşi 70'lerde 80'lerde Türkiye'nin ünlü televizyon markasının sahibinin kızı. Adını vermiyim ama Ahmet Çakar'ın karısı çok zengindir zaten büyük zengindir.

Ahmet Çakar hakkında bahis değil, şike iddiası var. Kulüp başkanı yakınının transferlerden 4 milyon dolar komisyon aldığı iddiası var. Mert Hakan Yandaş’ın yakını üzerinden bahis oynadığı iddiası var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

