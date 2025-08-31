Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı tepkisi

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı tepkisi
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bakır, yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarının camialarında büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu aktardı.

Ofsayt gerekçesiyle iki gollerinin verilmediğine dikkati çeken Bakır, şunları kaydetti:

"İlk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır. Öte yandan hakemin oyuncularımıza tutumu, spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır.

'Gri' olarak adlandırılan pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir. Çok şey istemiyoruz. Sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz."

Hasan Yavuz Bakır, bu durumun hakemlerin Anadolu takımlarına karşı tarafsızlığına olan güveni ciddi biçimde zedelediğini savunarak, şunları ifade etti:

"Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkelerinin sahada uygulanmadığı bir maç, sporun ruhuna zarar vermektedir. Hakemlerin tutumları sorgulanmadıkça, bu güven kaybının derinleşmesi kaçınılmaz görünmektedir.

MHK'ye lig başında 'Görünen köy kılavuz istemez.' atasözünü hatırlatıyor, yaşananların üstünü örtmemesini, aksi taktirde bu gidişatın baş sorumlusu olacaklarının altını çizmek isteriz. Unutulmamalıdır ki hakemlerin verdiği kararlar sadede Çaykur Rizespor camiasına zarar vermeyecek, futbolun güven duygusunun yıkılmasına neden olacaktır.

Son yıllarda kulübümüz aleyhine verilen yanlış ofsayt kararları, 'saç traşı', 'ayak topuğu dikeni' gibi sebeplerle VAR'dan iptal edilen gol kararları ve MHK'nin görmezden gelmesi camiamızda derin hayal kırıklığı oluşturmaktadır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
102 yıllık kulüp daha 2. haftadan endişelendirdi
102 yıllık kulüp daha 2. haftadan endişelendirdi
Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray transferden vazgeçti
Galatasaray transferden vazgeçti