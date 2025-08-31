Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı tepkisi

Bakır, yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarının camialarında büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu aktardı.

Ofsayt gerekçesiyle iki gollerinin verilmediğine dikkati çeken Bakır, şunları kaydetti:

"İlk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır. Öte yandan hakemin oyuncularımıza tutumu, spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır. 'Gri' olarak adlandırılan pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir. Çok şey istemiyoruz. Sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz."

Hasan Yavuz Bakır, bu durumun hakemlerin Anadolu takımlarına karşı tarafsızlığına olan güveni ciddi biçimde zedelediğini savunarak, şunları ifade etti: