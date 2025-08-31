Carlos Alcaraz sürprize izin vermedi

Yayınlanma:
ABD Açık tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Jessica Pegula, çeyrek finale yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, çeyrek finale çıktı.

CARLOS ALCARAZ ÇEYREK FİNALDE

New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz, Fransız rakibi Arthur Rinderknech'i 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

EV SAHİBİ JESSICA PEGULA RAHAT KAZANDI

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe'den resmen ayrıldı: Giderken dünyaları kazandırdıFenerbahçe'den resmen ayrıldı: Giderken dünyaları kazandırdı

Mourinho'nun hastalığını açıkladı: Fenerbahçe zincirlerinden kurtulduMourinho'nun hastalığını açıkladı: Fenerbahçe zincirlerinden kurtuldu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

