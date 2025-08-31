Fenerbahçe'den resmen ayrıldı: Giderken dünyaları kazandırdı

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe’de ayrılıklar da yaşanıyor.

ANLAŞMA TAMAM İMZALAR ATILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in Al Hilal’e transferinde anlaşmaya vardı ve imzalar atıldı.

Sabuncuoğlu transfere dair paylaşımında “Al-Hilal ile Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in transferine dair anlaşmayı tamamladı ve kulüplerarası imzalar atıldı” ifadelerini kullandı.

22 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Yapılan anlaşmayla sarı-lacivertliler, 22 milyon euro bonservis ve sonraki satışın karından yüzde 15 pay elde edecek.

27 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maça çıkan genç stoper 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

