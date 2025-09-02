Büyüksün kaptan Eda Erdem harikasınız kızlar: Sıra ABD'de! Yaz tarih bunu da yaz

Filenin Sultanları gururumuz olmaya devam ediyor. Kaptan Eda Erdem'in dönüşü muhteşem oldu bir kez daha tarih yazıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ta düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor.

Milletler Ligi'nde oynamayan kaptan Eda Erdem'in takıma dönüşü patlamanın en büyük nedeni oldu.

Milliler önce İspanya'yı, sonra Bulgaristan'ı, sonra da Kanada'yı 3-0 yenerek set bile vermeden grubu ilk sırada tamamladı.

Son 16 turunda rakip Slovenyla'ydı.

Takımımız maça büyük kaptan Eda Erdem önderliğinde Yaprak, Cansu, Ebrar, Zehra ve Vargas'la başladı.

Hande, Elif, İlkin, Aslı ve Jack-Kısal'ın da sonradan girdiği maçta sonuç değişmedi.

Milliler yine set vermeden 3-0 kazandı ve çeyrek finale çıktı.

Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2. kez çeyrek finale yükselerek tarihi başarı elde etti.

Şimdi çeyrek finalde sıra. Rakip ABD. Maç 4 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak. TRT 1'den de canlı olarak yayınlanacak.

Haydi Sultanlar. Yıkın ABD'yi de. Türkiye ekran başında olacak, sizin zaferinizle coşacak.

