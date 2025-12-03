Bursaspor'u kızdıracak yasak

2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ile Bursaspor arasında oynanacak 14. hafta maçına deplasman takımın taraftarı alınmayacak.

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı

BURSASPOR'A DEPLASMAN YASAĞI

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 2025–2026 sezonunda kentte gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun şekilde yapılmasının sağlaması amacıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: