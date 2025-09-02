Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Bursaspor'da sürpriz ayrılık
Yayınlanma:
TFF 3. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak TFF 2. Lig'e çıkan Bursaspor'da veda: Sedat Cengiz ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu Sedat Cengiz ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.

Yeşil - Beyazlı kulüp, Cengiz’in takıma kattığı değer, sahadaki özverisi ve üstün performansı için teşekkür ederek, oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarı dileklerini iletti. Başkan Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklerin için teşekkürler kardeşim” ifadeleriyle veda etti.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Sedat Cengiz, Bursaspor’un şampiyonluk yolculuğunda önemli katkılar sunmuş, taraftarın gönlünde yer edinmişti. Ayrılık kararı, kulüp içinde yeni yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

sedat-cengiz.webp

Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sedat’a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

