Bursaspor kılpayı kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol Aliağa Petkimspor'u 76-74 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u 76-74 mağlup etti.

CHILDRESS'TEN 15 SAYI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Parsons 9, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Konontsuk 10, Nnoko 7, Berk Can Akın 5, King 2, Crawford 8, Yesukan Onar 8, DeLaurier 6, Bora Satır

Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Franke 13, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 15, Floyd 6, Selim Şav 6, Mustafa Kurtuldum 2, Whittaker 11, Scrubb

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-35

3. Periyot: 61-54

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

