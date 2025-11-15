Bursaspor kılpayı kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol Aliağa Petkimspor'u 76-74 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u 76-74 mağlup etti.
CHILDRESS'TEN 15 SAYI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Bursaspor Basketbol: Childress 15, Parsons 9, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Konontsuk 10, Nnoko 7, Berk Can Akın 5, King 2, Crawford 8, Yesukan Onar 8, DeLaurier 6, Bora Satır
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Franke 13, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 15, Floyd 6, Selim Şav 6, Mustafa Kurtuldum 2, Whittaker 11, Scrubb
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-35
3. Periyot: 61-54
