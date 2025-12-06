Burhan Eşer: Hedefimiz üst sıralar

Burhan Eşer: Hedefimiz üst sıralar
Yayınlanma:
Bodrum FK, 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Oyuncuların sağanak altında pas ve top kapma çalışması yaptığı idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

Teknik direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına, deplasmanlarda ortaya koydukları oyunun istedikleri seviyede olmadığını söyledi.

''HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR''

Bu durumu geliştirmek istediklerini belirten Eşer, "Deplasmandan artık üç puanla dönmemiz gerekiyor. Bandırmaspor, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden iddialı bir takım. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri, iç sahada onlar da etkili oynuyor. Hedefimiz üst sıralar. İç saha, deplasman fark etmeksizin galibiyetler almamız lazım." diye konuştu.

Takımın genç savunma oyuncusu İsmail Tarım ise ligde iyi durumda olduklarını söyledi.

Biraz kötü olan deplasman grafiğini yükseltmeye çalıştıklarına işaret eden 21 yaşındaki futbolcu, üst üste yapacakları 2 deplasman maçında 6 puan almak istediklerini dile getirdi.

Ege ekibi, 8 Aralık Pazartesi günü saat 14.30'da Bandırmaspor'a konuk olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

