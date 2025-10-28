Burak Yılmaz'dan bahis skandalı açıklaması: İki hakemle konuştum

Burak Yılmaz'dan bahis skandalı açıklaması: İki hakemle konuştum
Yayınlanma:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün iki hakemle konuştum" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısında konuştu.

Yılmaz, son 7 hafta gösterdikleri oyun felsefesiyle maça başladıklarını, küçük stratejik değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Bizi bu zamana kadar bu oyunla getirdikleri için çocuklara teşekkür ederim ama 2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak da bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti" dedi.

"HERKESİ AYNI KEFEYE KOYMAK DOĞRU DEĞİL"

Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

Burak Yılmaz dayanamadı: Mahkeme sonrası isyan ettiBurak Yılmaz dayanamadı: Mahkeme sonrası isyan etti

"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Spor
Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu
Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu
Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyor
Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyor
Alperen Şengün coştu Rockets farka koştu
Alperen Şengün coştu Rockets farka koştu