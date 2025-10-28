Burak Yılmaz'dan bahis skandalı açıklaması: İki hakemle konuştum

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısında konuştu.

Yılmaz, son 7 hafta gösterdikleri oyun felsefesiyle maça başladıklarını, küçük stratejik değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Bizi bu zamana kadar bu oyunla getirdikleri için çocuklara teşekkür ederim ama 2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak da bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti" dedi.

"HERKESİ AYNI KEFEYE KOYMAK DOĞRU DEĞİL"

Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."