Burak Yılmaz dayanamadı: Mahkeme sonrası isyan etti

Yayınlanma:
Gaziantep F.K'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Minguzzi cinayetinde çıkan karar sonrası adeta isyan etti. Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.
Suça sürüklenen B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezaya herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Sanıklardan M.A.D. ve A.Ö. ise “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” suçlamasından beraat etti. Bu karar, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

BURAK YILMAZ DAYANAMADI: İSYAN ETTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi ve şu iletiyi paylaştı:

Çocuklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır.
Adalet, sadece geçmişe değil, yarına da sahip çıkmaktır.

Yılmaz’ın bu sözleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve destek gördü.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN PAYLAŞIMI:

burak.png
Burak Yılmaz'ın paylaşımı

Süper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldiSüper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldi

KARARA İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep ettiğini hatırlatarak, beraat kararlarına itiraz ettiğini duyurdu. Dosya, istinaf sürecine taşınacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

