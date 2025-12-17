Burak Yılmaz sonrası hezimet
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.
BURAK YILMAZ SONRASI İLK MAÇTA MAĞLUBİYET
Teknik direktör Burak Yılmaz’ın istifasının ardından ilk maçına çıkan Gaziantep FK ağır bir mağlubiyet almış oldu.
DETAYLAR
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 72 Rak- Sakyi), Mocsi, Mithat Pala (Dk. 65 Hojer), Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri (Dk. 72 Sagnan), Laçi (Dk. 46 Olawoyin), Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Sowe)
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ (Dk. 68 Perez), Rodrigues, Bacuna (Dk. 69 Kozlowski), Ogün Özçiçek, Enver Kulasin, Maxim (Dk. 82 Yusuf Karhan Kabadayı), Lungoyi (Dk. 61 Bayo), Boateng (Dk. 61 Camara)
Goller: Dk. 1, Dk. 20, Dk. 60 (penaltıdan), Dk. 70 Halil Dervişoğlu, Dk. 64 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Sorescu, Dk. 90 Semih Güler (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 4 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)