Bünyamin Gezer Galatasaray'da 2 futbolcuya teşekkür etti

Yayınlanma:
Gençlerbirliği maçı sonrası Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer Sarı Kırmızılı takımda 2 futbolcunun isimlerini vererek "İkisine de teşekkür edilmeli" yorumunda bulundu.

TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer, Galatasaray’ın devre arası kadro planlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kocaelispor yenilgisi ardından da Gençlerbirliği maçındaki oyun Sarı Kırmızılılarda tartışmaları beraberinde getirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından bazı oyuncuların performansı gündeme geldi.
Okan Buruk’un ocak ayındaki kararlarını etkileyecek isimler tartışılmaya başlandı.

Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer, uzun süredir forma şansı bulamayan Kazımcan Karataş için olumlu ifadeler kullandı:

Kazımcan haftalardır oynamıyor, kadroya giremiyor ama adam, ‘Ben burada kalırım, mücadele ederim, devam ederim’ diyor.

AHMED KUTUCU VE YUSUF DEMİR TEPKİSİ

Gezer, beklentilerin altında kalan iki futbolcu için ayrılık çağrısı yaptı.
Deneyimli yorumcu "İki oyuncuya da teşekkür edilmeli" diyerek şunları söyledi:

Galatasaray, bu kadar para vermiş Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir’e teşekkür edip göndermeli.
Çünkü arada çok fark var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

