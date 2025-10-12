Bulgaristan'da Türkiye depremi

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Futbol Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 6-1’lik tarihi bir farkla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından milliler büyük bir sevinç yaşarken Bulgaristan ise karıştı. Bulgar basını ağır yenilginin ardından milli takımlarına sert yüklendi.

FROG NEWS: "Utanç verici: Türkiye Sofya'da bize karşı 6 gol attı"

"Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilk resmi maçın üzerinden 100 yıl geçti ve bu, tarihimizin en ağır yenilgisi oldu. Üstelik bu yenilgi, bir Bulgar stadyumunda bu rakibe karşı aldığımız ilk yenilgiydi.

SEGA: "Türkiye, Sofya'nın ortasında milli takımımızla alay etti"

"Artık netleşti. Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Bu, E Grubu eleme maçında Türkiye'ye evinde 1-6 yenilmesinin ardından yaşandı. Bu maç, yeni teknik direktörümüz Alexander Dimitrov'un ilk maçıydı, ancak o kesinlikle bunu sevgiyle hatırlamayacak."

CORNER: "Türkiye bizi futbolda da ezdi geçti"

"Rezil. Bu güzel Türkçe kelime, Bulgaristan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçındaki performansını tanımlamak için kullanılabilir. Türkiye, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 6-1'lik skorla bizi ezerek yendi."

PLOVDIV24: "Yeni teknik direktörün ilk maçında Bulgaristan için utanç verici bir kayıp"

"Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda Avrupa bölgesinde mücadele eden Türkiye'ye, yeni milli teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında 1-6'lık skorla kabus gibi bir yenilgi aldı."