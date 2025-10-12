Bulgaristan'da Türkiye depremi

Bulgaristan'da Türkiye depremi
Yayınlanma:
Bulgaristan'a konuk olan millilerimiz deplasmandan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlıların tarihi galibiyeti Bulgaristan'da geniş yankı buldu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Futbol Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLERDEN TARİHİ GALİBİYET

Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 6-1’lik tarihi bir farkla galip ayrıldı.

bklfgbfgbf.jpg
Milliler fark attı

BULGARİSTAN KARIŞTI

Karşılaşmanın ardından milliler büyük bir sevinç yaşarken Bulgaristan ise karıştı. Bulgar basını ağır yenilginin ardından milli takımlarına sert yüklendi.

FROG NEWS: "Utanç verici: Türkiye Sofya'da bize karşı 6 gol attı"

"Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilk resmi maçın üzerinden 100 yıl geçti ve bu, tarihimizin en ağır yenilgisi oldu. Üstelik bu yenilgi, bir Bulgar stadyumunda bu rakibe karşı aldığımız ilk yenilgiydi.

SEGA: "Türkiye, Sofya'nın ortasında milli takımımızla alay etti"

"Artık netleşti. Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Bu, E Grubu eleme maçında Türkiye'ye evinde 1-6 yenilmesinin ardından yaşandı. Bu maç, yeni teknik direktörümüz Alexander Dimitrov'un ilk maçıydı, ancak o kesinlikle bunu sevgiyle hatırlamayacak."

CORNER: "Türkiye bizi futbolda da ezdi geçti"

"Rezil. Bu güzel Türkçe kelime, Bulgaristan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçındaki performansını tanımlamak için kullanılabilir. Türkiye, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 6-1'lik skorla bizi ezerek yendi."

PLOVDIV24: "Yeni teknik direktörün ilk maçında Bulgaristan için utanç verici bir kayıp"

"Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda Avrupa bölgesinde mücadele eden Türkiye'ye, yeni milli teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında 1-6'lık skorla kabus gibi bir yenilgi aldı."

Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktıSadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Spor
Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı
Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı
Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı