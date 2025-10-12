Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile görüşeceğini duyurmuştu.

Murat Ülker konuya dair yaptığı açıklamada “Sadettin Başkan bugün gelecek, görüşeceğiz.

Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum” demişti.

Sadettin Saran ile Murat Ülker’in görüşmesine dair detaylar merakla beklenirken Ahmet Konanç’tan sürpriz bir iddia geldi.

Ataşehir projesine dair bir paylaşımda bulunan Ahmet Konanç, Fenerbahçe’nin Murat Ülker’den arazi üzerindeki yüzde 50’lik payını yüzde 25’e indirmesini isteyeceğini aktardı.

Ahmet Konanç’ın paylaşımı şu şekilde:

Ataşehir'den imzayla birlikte 150 milyon euro, inşaat bitince gelir paylaşımından da 200 milyon euro bekleniyor.

Arazi sahibi Murat Ülker, %50'lik payını da 25'e indirirse Fenerbahçe toplamda 262.5 milyon € kazanacak. Bu konu da Ülker ile konuşulacağını öğrendim.

Bence de Fenerbahçe'nin tarih boyunca en büyük destekçisi olan Ülker buna da 'tamam' diyecektir ve Fenerbahçe hem 70 milyon dolarıyla Bankalar Birliği'nden çıkacak hem de ödemeler ve ocak transferleri için düzlüğe çıkacaktır.

Tabi önce 25 Ekim'de kongrede onay lazım, ilgili maddeler için...

Fenerbahçe artık şahısçılıktan uzaklaştığını göstermeli ve 'kulüpçülüğe' dönmeli, ilgili izin maddesi iyi anlatıldığı takdirde bence onaylanmalı.

8'inci maddedeki (hisse satışına dair) soru işaretlerim hariç diğer maddelerde şahsen sorun görmüyorum.

Finansçı yönetici Murat Salar’ın da hafta içinde bir basın toplantısı düzenlemesi ve maddeler ve projelere dair bilgilendirme yapması bekleniyor.