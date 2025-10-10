Bulgaristan Türkiye maçının sonucunu açıkladı

Türkiye'de Fenerbahçe, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Ivaylo Petkov, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak olan Bulgaristan-Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KAZANACAKTIR"

Ay-yıldızlıların galip geleceğini belirten Petkov, "Bulgaristan Milli Takımı'nda büyük bir düşüş var. 20 senedir büyük bir turnuvaya katılmadık. Bizde de iyi takım var ama Türkiye Milli Takımı daha kaliteli. Daha iyi ve daha klas oyuncular var. Avrupa'da oynayan oyuncular var. Türkiye Ligi de bizim ligden daha güzel. Bulgar oyuncular şu an hazır değil. Türkiye yarın kazanacaktır. Maç sahada oynanıyor. Mücadele ettikten sonra biraz şans varsa... Futbol enteresan bir spor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI LAZIM"

Fenerbahçe'ye dair de konuşan Ivaylo Petkov, "Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamadı. Yeni başkan ve yönetim inşallah katkı sağlayacak. Ben 2004'te şampiyonluk yaşadım. Taraftar için Fenerbahçe şampiyon olması lazım" sözlerini sarf etti.

Derbi atmosferlerinden bahseden Petkov, "Bir Galatasaray derbisini Olimpiyat Stadyumu'nda oynadık. Atmosfer iyiydi ama Ali Sami Yen ve Kadıköy daha iyi oluyor. Türkiye'de zaten 3 takım var" diyerek sözlerini noktaladı.