Bulgaristan Türkiye maçına Portekizli hakem

Yayınlanma:
A Milli Takımımızın deplasmanda Bulgaristan'la oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak.

LUİS GODİNHO YÖNETECEK

Bulgaristan-Türkiye maçının hakemi de açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Milli takımın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz kararMilli takımın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz karar

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Maçta André Narciso VAR, Helder Malheiro ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

