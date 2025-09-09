Bülent Uygun: Galatasaray öyle önemli bir transfer yaptı ki!
Teknik direktör ve yorumcu Bülent Uygun, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Uygun, SkySpor Youtube kanalında katıldığı programda şunları söyledi:
- İlkay Gündoğan, öyle önemli bir transfer oldu ki kimsenin sesi soluğu da çıkmadı. Ben bu işi anlamadım.
- İlkay, Manchester City'de oynamıyor muydu? Bu adam dünyanın en önemli starıydı.
- Pep Guardiola'nın evine gidip ziyaretler ettiği adamı getirdik. Böyle bir kaptan getirdik. Galatasaray'ın böyle bir kaptanı var.
- İlkay, Galatasaray'a klaslık katar, 3. bölge oyununa inanılmaz derecede katkı sağlar, bir lider gibi takımını yönlendiren maestro olur.
- Geçiş oyunlarında çok etkili bir oyuncu.