Bülent Uygun: Galatasaray öyle önemli bir transfer yaptı ki!

Yayınlanma:
Teknik direktör ve yorumcu Bülent Uygun, Galatasaray'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör ve yorumcu Bülent Uygun, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uygun, SkySpor Youtube kanalında katıldığı programda şunları söyledi:

Bülent Uygun, İlkay Gündoğan transferiyle ilgili yorumlarda bulundu.

- İlkay Gündoğan, öyle önemli bir transfer oldu ki kimsenin sesi soluğu da çıkmadı. Ben bu işi anlamadım.

- İlkay, Manchester City'de oynamıyor muydu? Bu adam dünyanın en önemli starıydı.

- Pep Guardiola'nın evine gidip ziyaretler ettiği adamı getirdik. Böyle bir kaptan getirdik. Galatasaray'ın böyle bir kaptanı var.

- İlkay, Galatasaray'a klaslık katar, 3. bölge oyununa inanılmaz derecede katkı sağlar, bir lider gibi takımını yönlendiren maestro olur.

- Geçiş oyunlarında çok etkili bir oyuncu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

