Bülent Uygun: Galatasaray öyle önemli bir transfer yaptı ki!

Teknik direktör ve yorumcu Bülent Uygun, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uygun, SkySpor Youtube kanalında katıldığı programda şunları söyledi:

- İlkay Gündoğan, öyle önemli bir transfer oldu ki kimsenin sesi soluğu da çıkmadı. Ben bu işi anlamadım.

- İlkay, Manchester City'de oynamıyor muydu? Bu adam dünyanın en önemli starıydı.

- Pep Guardiola'nın evine gidip ziyaretler ettiği adamı getirdik. Böyle bir kaptan getirdik. Galatasaray'ın böyle bir kaptanı var.

- İlkay, Galatasaray'a klaslık katar, 3. bölge oyununa inanılmaz derecede katkı sağlar, bir lider gibi takımını yönlendiren maestro olur.

- Geçiş oyunlarında çok etkili bir oyuncu.