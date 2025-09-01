Bugün günlerden Milli Takım: Çifte zafer bekliyoruz! Maçlar hangi kanalda?
Türkiye için önemli bir gün bugün.
Önce A Milli Erkek Basketbol Takımı, sonra da A Milli Kadın Voleybol Takımı önemli sınavlara çıkıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.
Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN OYNUYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor.
Grup aşamasını 3'te 3 ile geçen Millilerimiz, son 16 turunda bugün saat 16.30'da Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak ve ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.