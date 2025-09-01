Bugün günlerden Milli Takım: Çifte zafer bekliyoruz! Maçlar hangi kanalda?

Bugün günlerden Milli Takım: Çifte zafer bekliyoruz! Maçlar hangi kanalda?
Yayınlanma:
Türkiye bugün hem basketbolda hem de voleybolda önemli sınavlara çıkıyor. Basketbolda Estonya, voleybolda da Slovenya ile karşılaşıyoruz, çifte zafer bekliyoruz.

Türkiye için önemli bir gün bugün.

Önce A Milli Erkek Basketbol Takımı, sonra da A Milli Kadın Voleybol Takımı önemli sınavlara çıkıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN OYNUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor.

Grup aşamasını 3'te 3 ile geçen Millilerimiz, son 16 turunda bugün saat 16.30'da Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak ve ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde nasıl hata yaptığını açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde nasıl hata yaptığını açıkladı
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a