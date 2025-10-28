Bu ne hız! Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verir vermez Volkan Demirel'i açıkladılar

Yayınlanma:
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verilir verilmez Volkan Demirel açıklaması geldi.

Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hemen peşinden de Volkan Demirel resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 kez de yenildi.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği'nden Hüseyin Eroğlu açıklamasının ardından Volkan Demirel'le anlaşma yapıldığı belirtildi.

Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyorVolkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyor

Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

