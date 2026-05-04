Bu gurur Hakan Çalhanoğlu'nun

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı 2-0 yendi.

Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi İtalya'yı salladı

Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sonuca gitti.

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

TAKIMIN YILDIZI OLDU

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon oynadığı futbolla takımın yıldızı oldu ve şampiyonlukta başrole çıktı.

Milli futbolcu, Serie A'da bu sezon 22 maçta 9 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Sezon boyunca 30 resmi maça çıkan Hakan, 12 gol ve 6 asiste ulaştı.