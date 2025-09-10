Brezilya Bolivya'ya yenildi: Grup karıştı

Brezilya Bolivya'ya yenildi: Grup karıştı
Yayınlanma:
Dünya Kupası'nın Güney Amerika elemelerinde tarihi bir gece yaşandı. Brezilya'yı 1-0 yenen Bolivya, 2026 Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 1-0 yenen Bolivya, Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.

bolivya.jpeg
Miguel Terceros'un golü Bolivya'ya tarihi galibiyeti getirdi

GRUP KARIŞTI

Brezilya galibiyetiyle eleme grubunda tüm dengeler değişti.

Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak.

Günün diğer maçında, Arjantin deplasmanda Ekvador'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Enner Valencia'nin 45+13'de penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.

Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defansı Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Alınan sonuçlarla lider Arjantin'in yanı sıra Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

Güney Amerika Elemeleri'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Peru-Paraguay: 0-1

Venezuela-Kolombiya: 3-6

Şili-Uruguay: 0-0

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Spor
Galatasaray maçı öncesi karaborsa krizi çıktı
Galatasaray maçı öncesi karaborsa krizi çıktı
Hakan Çalhanoğlu transferinde göstermelik hamle
Hakan Çalhanoğlu transferinde göstermelik hamle