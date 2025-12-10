Brann Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi duyurdu: Yıldız oyuncu yok

Fenerbahçe'de gözler Brann mücadelesine çevrildi.

Sarı - Lacivertliler, Avrupa Ligi’nde kritik Brann deplasmanına hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tedesco, rakibin dinlenmiş ve agresif bir şekilde sahaya çıkacağını belirtirken, kadroda yaşanan eksikliklere de değindi.

"İLGİNÇ BİR MAÇ"

Tedesco, Brann’ın maça uzun süredir hazırlandığını vurguladı ve “Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar, agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç’teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

YILDIZ OYUNCU YOK

Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Asensio’nun Brann maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Tedesco, “Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor karşılaşmasında kadroda olmasını umuyoruz” dedi.

BECAO NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Becao’nun kadro dışı kalmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Tedesco, birlik mesajı verdi ve şunları söyledi:

Samandıra’da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli.