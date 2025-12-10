Mustafa Çulcu Monaco Galatasaray maçının hakemiyle ilgili gerçeği açıkladı: Türkiye'de ne yapmış?

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi. Çulcu, Galatasaray'ın 1-0 yenildiği maçın Hollandalı hakemi ile ilgili Türkiye gerçeğini de açıkladı.

Çulcu'nun Fotomaç'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Monaco, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde inişli çıkışlı bir performansa sahip. Galatasaray hücumlarında ileride sadece Balogun'u bırakıp tüm oyuncular topun arkasına geçerek savunma yaptı. Galatasaray'ı üzerine çekip arkada derinlik yaratıp uzun toplarla toplarla hücuma kalabalık çıktılar. Önde 4 oyuncu ile baskı yaptılar. Akliouche takımın pas trafiğini yöneten oyun aklı ve jokeri.

Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı

- Zakaria'nın penaltı vuruşunu Uğurcan müthiş kurtardı. Monaco'nun kullanacağı korner öncesinde sakatlanan Uğurcan'ın değişikliği zamanlama ve teknik olarak ne kadar hatalı olduğunu, zaten oyuna girerken sinirli olan Günay'ın henüz motive olamadığını ve ilk topta golü yediğine tanık olduk. Bu değişiklik kornerden sonra yapılamaz mıydı? Golde Abdülkerim zıplamadı bile Balogun üzerinden vurdu.

"TÜRKİYE'DE VAR EĞİTİMLERİ VERMİŞ"

- İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyahla beyaz kadar farklı bir Galatasaray seyrettik. Golden sonra oyun Monaco'nun kontrolündeydi. Osimhen en kötü maçını oynadı. Galatasaray'da yarım hazır durumda olan Yunus ve İcardi hamleleri de fayda etmedi. Seyirci baskısı yok ilk yarıda tamamen sana teslim olmuş böylesine yumuşak bir deplasmanda Monaco'ya mağlup olmak Galatasaray'a yakışmadı.

- Danny Makkelie, 42 yaşındaki Hollandalı elit hakem iyi bir kariyere sahip. Asıl mesleği polis. Önceki yıllarda ülke hakemlerimize Jaap Uilenberg ile birlikte gelip VAR eğitimleri vermiş futbol ve ülke kültürümüzü çok iyi bilen, bizleri iyi tanıyan biri. Maç iyi başladı. Kararları ve tutumu ile güven verdi. İlk yarıyı 8 faul ile tamamladı. 48. dakikada Sanchez hamlede geç kalınca Minamino'ya yaptığı faul net penaltıydı ama hakem sahada "devam" dedi. Doğru VAR müdahalesi geldi. OFR de izledi penaltı ve sarı kartı verdi. İkinci yarı faul sayısı arttı. Toplamda 28 faul, 3 sarı kartla başarılı bir hakem performansı seyrettik.