Boluspor Süper Lig'den transfer yaptı
1. Lig ekibi Boluspor, son olarak Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine Boluspor Başkanvekili Mustafa Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde Abdurrahman Üresin, kendisini 1 yıllığına Boluspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Transferle ilgili açıklama yapan Boluspor Başkanvekili Mustafa Yüksel, “Boluspor'a genç bir topçu daha kazandırdık. İnşallah hayırlı olur umuduyla. Sahaya göndereceğiz bakalım. Abdurrahman kardeşimiz Boluspor’a inşallah faydalı olur” dedi.

Yüksel, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçına da değinerek, “Galibiyet maçına çıkacağız, inşallah galip de geliriz. Baktığımızda Sakarya'dan daha iyi oynadığımızı düşünüyorum tabii. Sakarya da iyi transferler yaptı ama biz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Boluspor’un yeni transferi Abdurrahman Üresin ise, “Boluspor büyük bir kulüp. Boluspor için bu sene elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatsız, belasız bir sezon olur hepimiz için” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

