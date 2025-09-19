Boks Federasyonu'nda neler oluyor? Çarpıcı iddialar

Kadın ve erkeklerde 20 sporcu ile gittiği Dünya Şampiyonası’nda erkeklerde sıfır çeken, kadınlarda ise 2 gümüş ve 1 bronzla yetinen boksörlerin bu kötü gidişinin sebepleri araştırılırken, özellikle Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin çeyrek finalde kaybetmesi Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’nun, “Olimpiyat şampiyonu olmayı başarmış bir evladımız. Busenaz’ı bu turnuvaya mental ve fiziksel olarak iyi hazırlayamamışlar” şeklindeki açıklaması ister istemez gözleri Sürmeneli’nin hocası Cahit Süme’ye çevirdi. Bu konuda sessizliğini sürdüren Cahit Süme’nin Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu’na nasıl bir yanıt vereceği de merak konusu oldu.

BAŞKAN ODASINI YAPTIRDI BÜTÇE BİTTİ

25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulunda 3 aday yarışmış, 294 delegenin 119 oyunu alan Suat Hekimoğlu başkanlığa seçilmişti.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak makam odasını yeniden dizayn eden Suat Hekimoğlu’nun, bakanlığın verdiği 80 milyonluk bütçe ile eski yönetimden kalan 40 milyon TL’yi 9 ay içerisinde tükettiği, dolayısıyla da harcırah ve hakem ücretleri konusunda da ödeme yapmada zorlandığı iddia edildi.

NAZIM DALKIRAN DOĞRU MU?

Boks Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından kurullarda da değişikliğe gittiği, özellikle teknik kurulda yaptığı atamalardan sonra da eleştiri oklarına hedef olduğu öğrenildi.

Teknik Kurul Başkanlığına Nazım Dalkıran’ı getiren Suat Hekimoğlu, aynı kişiyi Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörlüğü göreviyle de ödüllendirdiği iddia ediliyor.

Hekimoğlu, ayrıca Nazım Dalkıran’ı Federasyonun bünyesine katarak maaşa bağladığı, yetmezmiş gibi bu yıl içerisinde Sırbistan’da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında da antrenör olarak kafileye dahil ettiği öğrenildi.

Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu’nun, Nazım Dalkıran’ı hem ödüllerden nemalandırdığı, hem de şeref aylığı bağlanması için bu şampiyonada antrenör olarak görevlendirdiği de iddialar arasında.

Nazım Dalkıran’a her türlü ayrıcalık tanınırken, dışarıda kalan birçok antrenörün, emekçinin bu konuda çok rahatsız oldukları da gelen bilgiler arasında.

Federasyon Başkanı Suat Hakimoğlu’nun, 2 Özbek antrenöre binlerce dolar aylığı neden verdiği merak ediliyor.

DANIŞMAN KONUSU

Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’nun göreve geldiğinin hemen ertesinde kendisine bir danışman atadığı, ancak bu danışmanın boksla uzaktan yakından bir alakasının olmadığı iddia edildi.

Başkan Hekimoğlu’nun bir okulda öğretmenlik yapan Aydın Demir isimli bu danışmana ne danıştığı da ve ne kadar aylık ödediği merak ediliyor.

