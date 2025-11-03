Bilal 33 yaşında anjiyo oldu

Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Yayınlanma:
Denizli İdmanyurdu'nda Bilal Şeflek anjiyo oldu. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu iyi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirve mücadelesi veren Denizli İdmanyurdu, tecrübeli futbolcusu Bilal Şeflek ile ilgili endişe verici bir sağlık gelişmesini kamuoyuyla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncu Söke 1970 SK deplasmanında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TFF'den Bursaspor'a müjdeTFF'den Bursaspor'a müjde

BAŞARILI ANJİYO

Yapılan kontrollerin ardından Bilal Şeflek’e anjiyo işlemi uygulandı ve operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi. Kulüp yetkilileri, oyuncunun şu anda müşahede altında olduğunu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Futbolcumuz Bilal Şeflek, dün oynanan Söke 1970 Spor karşılaşması sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır.
Yapılan kontroller sonucunda anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla tamamlanmıştır.
Şu anda müşahede altında bulunan oyuncumuzun genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi hastanede devam etmektedir.

Denizli İdmanyurdu camiası, Bilal Şeflek’in bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi