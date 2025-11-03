Bilal 33 yaşında anjiyo oldu

TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirve mücadelesi veren Denizli İdmanyurdu, tecrübeli futbolcusu Bilal Şeflek ile ilgili endişe verici bir sağlık gelişmesini kamuoyuyla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncu Söke 1970 SK deplasmanında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BAŞARILI ANJİYO

Yapılan kontrollerin ardından Bilal Şeflek’e anjiyo işlemi uygulandı ve operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi. Kulüp yetkilileri, oyuncunun şu anda müşahede altında olduğunu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Futbolcumuz Bilal Şeflek, dün oynanan Söke 1970 Spor karşılaşması sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla tamamlanmıştır.

Şu anda müşahede altında bulunan oyuncumuzun genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi hastanede devam etmektedir.

Denizli İdmanyurdu camiası, Bilal Şeflek’in bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları paylaştı.