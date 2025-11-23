Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru

Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ile oynanacak maç öncesi taraftarlarına önemli bir duyuru yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Mücadeleyi hakem Atila Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

Rafa Silva: Mental olarak bittimRafa Silva: Mental olarak bittim

BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR'UN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Samsunspor ise 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ'TAN ÖNEMLİ DUYURU

Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi kombine sahibi taraftarlarına önemli bir duyuru yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak.

Kombine sahibi taraftarlarımız, Samsunspor maçına özel olarak kombine satışı döneminde ilan edilen devir hakkı sayısından düşmeden kombinelerini devredebilecektir.

Kombine sahibi taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Spor
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu