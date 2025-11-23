Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
Mücadeleyi hakem Atila Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.
BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR'UN FORM DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Samsunspor ise 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
BEŞİKTAŞ'TAN ÖNEMLİ DUYURU
Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi kombine sahibi taraftarlarına önemli bir duyuru yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak.
Kombine sahibi taraftarlarımız, Samsunspor maçına özel olarak kombine satışı döneminde ilan edilen devir hakkı sayısından düşmeden kombinelerini devredebilecektir.
Kombine sahibi taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.