Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Yayınlanma:
Glint Manisa Basket'i konuk eden Beşiktaş GAİN, 14 sayı geriden gelerek 79-65 galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş GAİN sahasında Glint Manisa Basket ile karşı karşıya geldi.

14 SAYI GERİDEN GELDİLER

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 14 sayı geriden gelerek rakibini 79-65 mağlup etmeyi başardı.

LİGDEKİ EN İYİ BAŞLANGICI

Beşiktaş, üst üste 9. galibiyetini alarak ligde en iyi sezon başlangıcı rekorunu da geliştirdi. Manisa ekibi ise 6. yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 8, Anthony Brown 3, Vitto Brown 3, Kamagate 13, Mathews 22, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 5, Canberk Kuş

Glint Manisa Basket: Smith 3, Yiğit Onan 10, Mintz 9, Johnson 6, Pereira 13, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal 6, Zemaitis 6, Mobley 10

1. Periyot: 17-19

Devre: 32-44

3. Periyot: 57-56

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

