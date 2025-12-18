Beşiktaş'tan Benfica'ya Orkun Kökçü teklifi

Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı isteyen Benfica'ya Orkun Kökçü ile ilgili teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Başkan Serdal Adalı, dün İzmir'de yaptığı açıklamada Rafa Silva ile ilgili şunları söylemişti:

Sergen Yalçın'ın yerine gelip Rafa Silva'yı oynatacak ismi açıkladı

"Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon avro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim.' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı."

"TAKSİTLERİ SİLİN RAFA'YI ALIN"

Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı isteyen Benfica'ya Orkun Kökçü'nün ödemeleriyle ilgili teklif yaptığı ileri sürüldü.

Türkiye'de kalmak istemeyen ve Benfica'ya gitmek istediği belirtilen Rafa Silva için Portekiz ekibiyle Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'nün 2 taksitine denk gelen 10 milyon euronun silinmesi şartını koştuğu iddia edildi. Sözcü'deki habere göre Benfica, Beşiktaş'ın bu önerisini kabul etmezse transfere izin verilmeyecek.

32 yaşındaki Rafa Silva'nın Beşiktaş'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

